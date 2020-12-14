Німецькі перукарні продовжують робочі години через ажіотаж перед локдауном

Низка перукарень у Німеччині зіткнулися з різким стрибком замовлень та змушені продовжувати свої робочі години через ажіотаж, спричинений наближенням локдауну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Der Spiegel.

З 16 грудня Німеччина запроваджує жорсткий карантин, що змусить перукарні припинити роботу щонайменш до 10 січня.

У зв’язку з цим багато людей, які вже встигли записатися на пізніші дати, почали переносити візит на дні, що залишаються до настання локдауну. Крім того, багато людей, які не планували йти до перукаря найближчими днями, вирішили зробити це зараз, оскільки невідомо, коли перукарні знову відкриються.

Ажіотаж змусив перукарів продовжити робочі години на понеділок та вівторок - останні два дні, коли дозволено працювати, а деякі вирішили навіть відкритися у неділю, щоб встигнути прийняти якомога більше клієнтів.

За словами Йорга Мюллера, представника асоціації власників перукарського бізнесу, самі перукарі "у відчаї" від того, що не зможуть заробляти щонайменш наступні декілька тижнів.

Раніше в уряді попросили німців не штурмувати магазини в останні два дні перед локдауном і відкласти неважливі покупки, побоюючись, що натовпи у магазинах призведуть до масових заражень.

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