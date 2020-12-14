Немецкие парикмахерские продлевают рабочие часы из-за ажиотажа перед локдауном

Ряд парикмахерских в Германии столкнулись с резким скачком заказов и вынуждены продолжать свои рабочие часы из-за ажиотажа, вызванного приближением локдауна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Der Spiegel.

С 16 декабря Германия вводит жесткий карантин, что заставит парикмахерские прекратить работу как минимум до 10 января.

В связи с этим многие люди, которые уже успели записаться на более поздние даты, начали переносить визит на дни, оставшиеся до наступления локдауна. Кроме того, многие люди, которые не планировали идти к парикмахеру в ближайшие дни, решили сделать это сейчас, поскольку неизвестно, когда парикмахерские снова откроются.

Ажиотаж заставил парикмахеров продолжить рабочие часы в понедельник и вторник - последние два дня, когда разрешено работать, а некоторые решили даже открыться в воскресенье, чтобы успеть принять как можно больше клиентов.

По словам Йорга Мюллера, представителя ассоциации владельцев парикмахерского бизнеса, сами парикмахеры "в отчаянии" от того, что не смогут зарабатывать минимум следующие несколько недель.

Ранее в правительстве попросили немцев не штурмовать магазины в последние два дня перед локдауном и отложить покупки, опасаясь, что толпы в магазинах приведут к массовым заражениям.

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