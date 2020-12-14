У Німеччині судять нових порушників режиму санкцій проти Росії

У Вищому земельному суді Гамбурга розпочинається процес у справі двох вихідців із колишнього СРСР, яких звинувачують у заборонених Євросоюзом поставках до Росії товарів подвійного призначення.

Про це йдеться в матеріалі Deutsche Welle, повідомляє "Європейська правда".

На лаві підсудних двоє чоловіків - Александр С., 41 рік, родом із Казахстану, та Александр О., 40 років, родом із Киргизстану. Обидва громадяни Німеччини.

Головним обвинуваченим є Александр С., якого звинувачують у тому, що в період з 2015 по 2018 рік він продав та поставив одному російському підприємству військово-промислового комплексу 15 станків для металообробки, придатних для виробництва ракетної техніки, на загальну суму 8 мільйонів євро.

Консультантом із експортно-імпортних операцій виступив Александр О., який отримав за свої послуги посередника 270 тисяч євро.

Згідно з обвинувальним висновком, Александр С. іще з 2009 року займався купівлею-продажем машинобудівельного обладнання, створивши для цього власну експортно-імпортну фірму. Його партнером був Сергій К., керівник одного російського підприємства, контакт із яким допоміг установити Александр О.

За даними слідства, на доручення російських спецслужб Сергій К. займався цілеспрямованим пошуком і придбанням закордонного промислового обладнання для підприємств російського ВПК.

Аби обійти санкції, у супровідних документах покупцями значились непримітні цивільні фірми у Єкатеринбурзі. Насправді товар поставлявся до розташованого неподалік від міста підприємства з виробництва ракетної техніки.

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Александр С. був заарештований 12 лютого 2020 року і відтоді перебуває у слідчому ізоляторі. Александр О. опинився під арештом 2 червня, але вже наступного дня його відпустили під підписку до початку судового процесу.

У 2014 році Євросоюз схвалив так звані секторальні санкції щодо Росії, щоб змусити Москву змінити політику щодо України. ЄС ввів ембарго на торгівлю зброєю з Росією і обмежив експорт товарів подвійного призначення.

У січні 2020 року суд в Гамбурзі засудив до семи років тюремного ув'язнення 69-річного росіянина, визнавши його винним в експорті в Росію товарів подвійного призначення в обхід європейських санкцій.