В Германии судят новых нарушителей режима санкций против России

В Высшем земельном суде Гамбурга начинается процесс по делу двух выходцев из бывшего СССР, которых обвиняют в запрещенных Евросоюзом поставках в Россию товаров двойного назначения.

Об этом говорится в материале Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда".

На скамье подсудимых двое мужчин - Александр С., 41 год, родом из Казахстана, и Александр А., 40 лет, родом из Кыргызстана. Оба - граждане Германии.

Главным обвиняемым является Александр С., который обвиняется в том, что в период с 2015 по 2018 год он продал и поставил одному российскому предприятию военно-промышленного комплекса 15 станков для металлообработки, пригодных для производства ракетной техники, на общую сумму 8 млн евро.

Консультантом по экспортно-импортным операциям выступил Александр А., который получил за свои услуги посредника 270 тыс. евро.

Согласно обвинительному заключению, Александр С. еще с 2009 года занимался куплей-продажей машиностроительного оборудования, создав для этого собственную экспортно-импортную фирму. Его партнером был Сергей К., руководитель одного российского предприятия, контакт с которым помог установить Александр А.

По данным следствия, по поручению российских спецслужб Сергей К. занимался целенаправленным поиском и приобретением зарубежного промышленного оборудования для предприятий российского ВПК.

Чтобы обойти санкции, в сопроводительных документах покупателями значились неприметные гражданские фирмы в Екатеринбурге. На самом деле товар поставлялся расположенным неподалеку от города предприятиям по производству ракетной техники.

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Александр С. был арестован 12 февраля 2020 года и с тех пор находится в следственном изоляторе. Александр А. оказался под арестом 2 июня, но уже на следующий день его отпустили под подписку до начала судебного процесса.

В 2014 году Евросоюз одобрил так называемые секторальные санкции в отношении России, чтобы заставить Москву изменить политику в отношении Украины. ЕС ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения.

В январе 2020 года суд в Гамбурге приговорил к семи годам тюремного заключения 69-летнего россиянина, признав его виновным в экспорте в Россию товаров двойного назначения в обход европейских санкций.