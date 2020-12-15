Литва з початком локдауну встановить 250 блокпостів між містами

Литва встановить 250 контрольних пунктів на в’їздах у міста країни для контролю за дотриманням обмежень на пересування, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"На в’їздах до міст будуть розташовані контрольні пункти, де здійснюватиметься перевірка громадян, що в’їздять до міст", - зазначила вона.

На контрольних пунктах, окрім фізичних бар’єрів, будуть встановлені відеокамери.

За словами міністра, посилені обмеження на пересування діятимуть у вихідні та святкові дні: з 1 години дня п’ятниці 18 грудня до 9 ранку неділі 20 грудня, далі з 1 години дня 23 грудня до 9 ранку 27 грудня, та на Новий рік - з 1 години дня 31 грудня 9 ранку до 3 січня.

У ці дні на дорогах буде задіяно більше правоохоронців, ніж зазвичай.

Мандрівникам для проїзду в інше місто потрібно мати з собою документи. На КПП кожну ситуацію оцінюватимуть індивідуально. Якщо офіцери поліції вирішать, що причина поїздки не є серйозною, мандрівників можуть завертати.

Обмеження на пересування почнуть діяти з опівночі 16 грудня - з початком дії локдауну, оголошеного кілька днів тому. З цього дня і до 3 січня литовцям буде заборонено виїздити за межі свого муніципалітету - окрім як для роботи, візиту до лікаря або у зв’язку зі смертю родича, а також - якщо людина має там ще одне житло.