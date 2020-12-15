Литва с началом локдауна установит 250 блокпостов между городами

Литва установит 250 контрольных пунктов на въездах в города для контроля за соблюдением ограничений на передвижение, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"На въездах в города будут расположены контрольные пункты, где будет осуществляться проверка граждан, въезжающих в города", - отметила она.

На контрольных пунктах, кроме физических барьеров, будут установлены видеокамеры.

По словам министра, усиленные ограничения на передвижение будут действовать в выходные и праздничные дни: с 1:00 дня пятницы 18 декабря по 9 утра воскресенья 20 декабря, далее с 1:00 дня 23 декабря до 9 утра 27 декабря, и на Новый год - с 1:00 дня 31 декабря 9 утра до 3 января.

В эти дни на дорогах будет задействовано больше правоохранителей, чем обычно.

Путешественникам для проезда в другой город нужно иметь с собой документы. На КПП каждую ситуацию будут оценивать индивидуально. Если офицеры полиции решат, что причина поездки не является серьезной, путешественников могут не пропускать дальше.

Ограничения на передвижения начнут действовать с полуночи 16 декабря - с началом действия локдауна, объявленного несколько дней назад. С этого дня и до 3 января литовцам будет запрещено выезжать за пределы своего муниципалитета - кроме как для работы, визита к врачу или в связи со смертью родственника, а также если человек имеет там еще одно жилье.