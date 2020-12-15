У Німеччині почали безкоштовно роздавати захисні маски групам ризику

В аптеках Німеччини з 15 грудня групам ризику почали роздавати безкоштовні маски типу FFP2.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Близько 27 млн ​​представників груп ризику з вівторка можуть отримати в аптеках безкоштовні фільтруючі напівмаски FFP2.

Федеральне об'єднання німецьких аптекарських спілок (ABDA) попереджає у зв’язку з цим про можливі черги.

Деякі німецькі політики критикують ініціативу в такому вигляді. Заступник голови бундестагу Вольфганг Кубікк заявляє, що лікарняним касам варто було б розсилати маски поштою.

Багато літніх людей змушені добиратися до аптек громадським транспортом, збільшуючи кількість людей, з якими контактують, пояснив він.

Цими вихідними Німеччина анонсувала жорсткий локдаун з середи 16 грудня до 10 січня, не виключаючи, що й після цієї дати він буде продовжений.

Разом з тим Німеччина розкритикувала регулюючий орган ЄС, який зараз перебуває у процесі схвалення вакцини, за зволікання із процесом.

Німеччина створила понад 400 центрів вакцинації та активізувала близько 10 тисяч лікарів та медичного персоналу для початку масових щеплень. Однак відсутність дозволу регулятора є перешкодою для початку програми вакцинації.