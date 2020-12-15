В Германии начали бесплатно раздавать защитные маски группам риска

В аптеках Германии с 15 декабря группам риска начали раздавать бесплатные маски типа FFP2.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Около 27 млн ​​представителей групп риска со вторника могут получить в аптеках бесплатные фильтрующие полумаски FFP2.

Федеральное объединение немецких аптекарских союзов (ABDA) предупреждает в связи с этим о возможных очередях.

Некоторые немецкие политики критикуют инициативу в таком виде. Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубикк заявляет, что больничным кассам следовало бы рассылать маски по почте.

Многие пожилые люди вынуждены добираться до аптек на общественном транспорте, увеличивая количество людей, с которыми контактируют, пояснил он.

В эти выходные Германия анонсировала жесткий локдаун со среды 16 декабря по 10 января, не исключая, что и после этой даты он будет продолжен.

Вместе с тем Германия раскритиковала регулирующий орган ЕС, который сейчас находится в процессе одобрения вакцины, за промедление с процессом.

Германия создала более 400 центров вакцинации и активизировала около 10 000 врачей и медицинского персонала для начала массовых прививок. Однако отсутствие разрешения регулятора является препятствием для начала программы вакцинации.