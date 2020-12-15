Агентство ЄС захищає зволікання із видачею дозволу для вакцини

Європейському агентству з лікарських засобів (EMA) довелося захищати свою неспішність із затвердженням вакцини для Євросоюзу після тиску з боку Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Очільниця EMA Емер Кук заявила, що не поспішати зі схваленням вакцини від коронавірусу - правильно. За її словами, агентство працює над цим цілодобово.

"Європейські громадяни... хочуть ретельної оцінки переваг і ризиків вакцини, щоб вони могли бути впевнені, що вона безпечна і ефективна", - заявила Емер Кук.

Цими вихідними з боку Німеччини надійшла критика на адресу регулюючого органу ЄС, який зараз перебуває у процесі схвалення препарату.

Міністр охорони здоров'я Німеччини закликав агентство працювати швидше, щоб затвердити вакцину проти коронавірусу.

Німеччина створила понад 400 центрів вакцинації та активізувала близько 10 тисяч лікарів та медичного персоналу для початку масових щеплень. Однак відсутність дозволу регулятора є перешкодою для початку програми вакцинації.

Вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech і американським виробником Pfizer, отримала дозвіл для використання в Великій Британії, США, Канаді та інших країнах.

Але вона все ще очікує схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) і тому поки її не може використовувати Німеччина та жодна інша країна ЄС. 29 грудня EMA проведе нараду, на якій визначиться щодо схвалення вакцини.