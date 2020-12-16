Попри вакцинацію, в Німеччині чекають на відновлення "нормального життя" не раніше літа

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан вважає, що зважаючи на старт вакцинації наприкінці цього року на повернення до нормального життя в країні можна сподіватися з літа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

За його словами, незважаючи на перспективу затвердження вакцини незабаром, дистанція та правила гігієни визначатимуть повсякденне життя Німеччини ще деякий час.

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"Те, що ми починаємо робити щеплення невдовзі після Різдва, не означає, що всі правила вже не потрібні, ми будемо потребувати цих правил ще в наступному році", - сказав міністр в інтерв’ю RTL та NTV.

Втім, міністр упевнений, що з літа відбудеться поступове повернення до "нормальності".

"Літо - це перспектива, з якою можна впоратися", - сказав Шпан.

Нагадаємо, з 16 грудня в Німеччині почав діяти жорсткий локдаун. У країні будуть працювати, крім продуктових магазинів, лише аптеки, галантереї, АЗС, банки, ощадкаси і поштові відділення.

У середу у Німеччині кількість померлих від коронавірусу за останню добу вперше перевищила 900.