Несмотря на вакцинацию, в Германии ожидают восстановления "нормальной жизни" не раньше лета

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает, что несмотря на старт вакцинации в конце этого года на возвращение к нормальной жизни в стране можно надеяться с лета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

По его словам, несмотря на перспективу утверждения вакцины вскоре, дистанция и правила гигиены будут определять повседневную жизнь Германии еще некоторое время.

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"То, что мы начинаем делать прививки вскоре после Рождества, не означает, что все правила уже не нужны, нам будут нужны эти правила еще в следующем году", - сказал министр в интервью RTL и NTV.

Впрочем, министр уверен, что с лета произойдет постепенное возвращение к "нормальности".

"Лето - это перспектива, с которой можно справиться", - сказал Шпан.

Напомним, с 16 декабря в Германии начал действовать жесткий локдаун. В стране будут работать, кроме продуктовых магазинов, только аптеки, галантереи, АЗС, банки, сберкассы и почтовые отделения.

В среду в Германии количество умерших от коронавируса за последние сутки впервые превысило 900.