Данія вважатиме зґвалтуванням секс без згоди

У Данії схвалили зміни до законодавства, згідно з якими секс з людиною без отримання згоди може бути визнаний зґвалтуванням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Раніше для визнання випадку зґвалтуванням потрібні докази, що до жертви застосували фізичне насильство і примус, або що вона не могла чинити спротив.

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У четвер парламент схвалив зміни до законодавства, яке зобов’язує отримати від іншої людини згоду на інтимні стосунки. Сексуальна згода повинна бути дана добровільно і як вираження вільної волі індивіда за допомогою слів або дій. Відтак якщо людина не висловила згоду, випадок може вважатися зґвалтуванням, незалежно від того, чи застосовувалося фізичне насильство.

Прийняття таких змін до законодавства анонсували ще у вересні.

"Жертви зґвалтування потребують значно кращого захисту. Ми маємо змінити уявлення суспільства про те, що таке зґвалтування, і це нове положення про необхідність згоди - важливий крок на цьому шляху", - зазначив міністр юстиції Нік Хеккеруп.

Данія вважається однією з країн з найкращою ситуацією з гендерною рівністю, поруч зі Швецією, але за такі положення у законодавстві зазнавала критики, зокрема й від правозахисної організації Amnesty International.

"Деякі жінки казали мені, що оскільки те, що сталося з ними, не окреслено законом як зґвалтування, вони й самі не вважали це зґвалтуванням", - зазначає дослідниця Amnesty International з прав жінок у Європі Анна Блюс.

З прийняттям закону, Данія стане 12-ю країною ЄС, поруч з такими країнами як Німеччина, Британія та Швеція, де секс без згоди може бути визнаний зґвалтуванням. Про наміри внести такі зміни у своє законодавство заявляли також Нідерланди та Іспанія.

Цього, зокрема, вимагає Стамбульська конвенція щодо захисту прав жінок та протидії домашньому насильству, яку підписали усі країни ЄС, але ще не всі ратифікували її.

За статистикою ЄС, близько третини жінок мали досвід фізичного або сексуального насильства.