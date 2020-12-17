Дания будет считать изнасилованием секс без согласия

В Дании одобрили изменения в законодательство, согласно которым секс с человеком без получения согласия может быть признан изнасилованием.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее для признания случая изнасилованием требовались доказательства, что к жертве применили физическое насилие и принуждение, или что она не могла сопротивляться.

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В четверг парламент одобрил изменения в законодательство, обязывающее получить от другого человека согласие на интимные отношения. Сексуальное согласие должно быть дано добровольно и как выражение свободной воли индивида с помощью слов или действий. Поэтому если человек не выразил согласие, случай может считаться изнасилованием, вне зависимости от того, применялось ли физическое насилие.

Принятие таких изменений в законодательство анонсировали еще в сентябре.

"Жертвам изнасилования нужна значительно лучшая защита. Мы должны изменить представление общества о том, что такое изнасилование, и это новое положение о необходимости согласия - важный шаг на этом пути", - отметил министр юстиции Ник Хеккеруп.

Дания считается одной из стран с лучшей ситуацией с гендерным равенством, наряду со Швецией, но за такие положения в законодательстве подвергалась критике, в том числе и от правозащитной организации Amnesty International.

"Некоторые женщины говорили мне, что поскольку то, что произошло с ними, не обозначено законом как изнасилование, они и сами не считали это изнасилованием", - отмечает исследовательница Amnesty International по правам женщин в Европе Анна Блюс.

С принятием закона, Дания станет 12-й страной ЕС, наряду с такими странами, как Германия, Великобритания и Швеция, где секс без согласия может быть признан изнасилованием. О намерениях внести такие изменения в свое законодательство заявляли также Нидерланды и Испания.

Этого, в частности, требует Стамбульская конвенция по защите прав женщин и противодействию домашнему насилию, которое подписали все страны ЕС, но не все ратифицировали ее.

По статистике ЕС, примерно треть женщин имели опыт физического или сексуального насилия.