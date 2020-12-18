Німеччина подарувала українським військовим госпіталям обладнання на 3,1 млн євро

Німеччина подарувала для українських військових медичне обладнання загальною вартістю 3,1 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє посольство Німеччини в Україні.

"Цією передачею медичного діагностичного та лікувального обладнання на загальну суму 3,1 млн євро завершується успішний рік співпраці з Медичними силами Збройних сил України", – сказала посол Анка Фельдгузен під час свого візиту до 407-го військового госпіталю в Чернігові.

Читайте також Німеччина надасть Україні 253 млн євро на проєкти розвитку інфраструктури та енергоефективності

Серед подарованого обладнання - комп’ютерний томограф вартістю 300 тисяч євро.

Пристрій передали у рамках Ініціативи Федерального уряду з підвищення дієздатності, мета якої - підвищити спроможність партнерів дбати про свої безпекові потреби.

Окрім госпіталю в Чернігові, нове медичне обладнання отримав Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові, де завершують встановлення ангіографа вартістю 850 000 євро.

У Головному військовому клінічному госпіталі Міноборони в Києві за останні місяці було проведено капітальний ремонт цілої будівлі, в якій зараз знаходиться магнітно-резонансний томограф (МРТ). Урологічні відділення отримали новий апарат, а травматологія - новий рентген.

Як зазначає посольство, минулого року київський госпіталь отримав ангіограф та п’ять мобільних рентгенівських апаратів вартістю 1,5 млн євро.

"Як тільки з'являться сприятливі умови з огляду на пандемію коронавірусу, лікарі та молодші медичні працівники з відповідних госпіталів повинні отримати можливість пройти практику в госпіталях Бундесверу з метою обміну думками щодо оптимального використання апаратів і підвищення кваліфікації", - зазначає посольство.

Раніше цього місяця Німеччина передала для Державної прикордонної служби мобільну лабораторію для перевірки документів та інше обладнання для перевірки документів вартістю 140 тис. євро, а також 20 апаратів ШВЛ та засоби захисту від коронавірусу для Головного клінічного госпіталю Міноборони.