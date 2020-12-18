Германия подарила украинским военным госпиталям оборудование на 3,1 млн евро
Германия подарила для украинских военных медицинское оборудование общей стоимостью 3,1 млн евро.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает посольство Германии в Украине.
"Этой передачей медицинского диагностического и лечебного оборудования на общую сумму 3,1 млн евро завершается успешный год сотрудничества с Медицинскими силами Вооруженных сил Украины", - сказала посол Анка Фельдгузен во время своего визита в 407-й военный госпиталь в Чернигове.
Среди подаренного оборудования - компьютерный томограф стоимостью 300 тыс. евро.
Устройство передали в рамках Инициативы федерального правительства по повышению дееспособности, цель которой - повысить способность партнеров заботиться о своих оборонных нуждах.
Кроме госпиталя в Чернигове, новое медицинское оборудование получил Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове, где завершают установку ангиографа стоимостью 850 тыс. евро.
В Главном военном клиническом госпитале Минобороны в Киеве за последние месяцы был проведен капитальный ремонт целого здания, в котором сейчас находится магнитно-резонансный томограф (МРТ). Урологические отделения получили новый аппарат, а травматология - новый рентген.
Как отмечает посольство, в прошлом году киевский госпиталь получил ангиограф и пять мобильных рентгеновских аппаратов стоимостью 1,5 млн евро.
"Как только появятся благоприятные условия, учитывая пандемию коронавируса, врачи и младшие медицинские работники из соответствующих госпиталей должны получить возможность пройти практику в госпиталях Бундесвера с целью обмена мнениями относительно оптимального использования аппаратов и повышения квалификации", - отмечает посольство.
Ранее в этом месяце Германия передала для Государственной пограничной службы мобильную лабораторию для проверки документов и другое оборудование для проверки документов стоимостью 140 тыс. евро, а также 20 аппаратов ИВЛ и средства защиты от коронавируса для Главного клинического госпиталя Минобороны.