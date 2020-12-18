МВФ попередив Молдову про проблеми через нові закони, прийняті у "турборежимі"

Міжнародний валютний фонд заявив, що набуття чинності законами, ухваленими парламентом Молдови 16 грудня, створить "серйозну загрозу для макроекономічної та фінансової стабільності Молдови".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це заявив постійний представник МВФ у Молдові Роджерс Чавані.

"Реалізація положень законодавчих ініціатив, днями схвалених парламентом Молдови, створить серйозну загрозу для макроекономічної та фінансової стабільності Молдови, яка і так перебуває у скрутній ситуації через пандемію COVID-19", — зазначив він.

Він додав, що фінансова підтримка МВФ "цілком залежить від беззастережного дотримання Молдовою раніше досягнутого прогресу, а також широкої політичної підтримки амбітної програми реформ у сфері державного управління та інституційних реформ, погоджених з місією МВФ у цьому році".

Раніше Роджерс Чавані зазначав у коментарі виданню, що ініціативу про скасування "закону про мільярд" в МВФ розглядають як загрозу для важливих реформ у банківському секторі країни.

16 грудня парламент Молдови голосами депутатів Партії соціалістів (чинного президента Ігоря Додона) і парламентської платформи Pentru Moldova схвалив низку проєктів.

Серед них - скасування так званого "закону про вкрадений мільярд", за допомогою якого влада перетворила на державний борг кредит Нацбанку для трьох банків, що компенсував вкрадений з них мільярд доларів.

Також - бюджет на 2021 рік, закон про бюджетно-податкову політику, бюджети соціального та медичного страхування, зниження пенсійного віку з 63 до 62 років для чоловіків і з 63 до 57 для жінок.

Як вже повідомлялося, сьогодні Ігор Додон підписав низку з прийнятих законів - скандальні проєкти про повернення статусу російській мові і скасування заборони на ретрансляцію російських новин, скасування "закону про вкрадений мільярд", про зниження пенсійного віку та інші.

Детальніше про те, які проблеми для Молдови та її нового президента створює контрнаступ Додона читайте у статті Повний Додон: як проросійські сили руйнують Молдову напередодні інавгурації Маї Санду.