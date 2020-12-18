Додон підписав закони, що повертають статус російській мові і російські телепрограми

Чинний президент Молдови підписав низку скандальних законів, зокрема, про повернення статусу російській мові та зняття заборони на ретрансляцію російських новин та про позбавлення президента контролю над спецслужбою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Закони були прийняті парламентом 16 грудня. Оголошуючи про підписання, Ігор Додон назвав їх "законами, на які чекали громадяни".

Серед підписаних законопроектів - закон, що повертає російській мові статус мови міжнаціонального спілкування та дозволяє використовувати її у спілкуванні з державними органами і соціальними установами.

Це також закон про скасування заборони на ретрансляцію у Молдові російських новин та інформаційно-аналітичних програм.

Інші підписані закони - про скасування "закону про мільярд" (щодо перетворення на держборг кредиту, який Нацбанк у 2014-2015 році надав трьом банкам, з яких згодом було вкрадено 1 млрд доларів), про особливий правовий статус Гагаузії та зниження пенсійного віку для жінок до 57 років та для чоловіів - до 62 років.

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