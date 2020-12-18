Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прокуратура Боснії відкрила справу через подаровану Лаврову українську ікону

Втретє за рік: Болгарія висилає дипломата посольства РФ через шпигунство

Віцепрезидент США вакцинувався від коронавірусу у прямому ефірі

Додон підписав закони, що повертають статус російській мові і російські телепрограми






Додон підписав закони, що повертають статус російській мові і російські телепрограми

П'ятниця, 18 грудня 2020, 13:28

Чинний президент Молдови підписав низку скандальних законів, зокрема, про повернення статусу російській мові та зняття заборони на ретрансляцію російських новин та про позбавлення президента контролю над спецслужбою. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Закони були прийняті парламентом 16 грудня. Оголошуючи про підписання, Ігор Додон назвав їх "законами, на які чекали громадяни".

Читайте також
Повний Додон: як проросійські сили руйнують Молдову напередодні інавгурації Маї Санду

Серед підписаних законопроектів - закон, що повертає російській мові статус мови міжнаціонального спілкування та дозволяє використовувати її у спілкуванні з державними органами і соціальними установами. 

Це також закон про скасування заборони на ретрансляцію у Молдові російських новин та інформаційно-аналітичних програм. 

Інші підписані закони - про скасування "закону про мільярд" (щодо перетворення на держборг кредиту, який Нацбанк у 2014-2015 році надав трьом банкам, з яких згодом було вкрадено 1 млрд доларів), про особливий правовий статус Гагаузії та зниження пенсійного віку для жінок до 57 років та для чоловіів - до 62 років. 

Читайте також: Повний Додон: як проросійські сили руйнують Молдову напередодні інавгурації Маї Санду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua