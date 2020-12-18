МВФ предупредил Молдову о проблемах из-за новых законов, принятых в "турборежиме"

Международный валютный фонд заявил, что вступление в силу законов, принятых парламентом Молдовы 16 декабря, создаст "серьезную угрозу для макроэкономической и финансовой стабильности Молдовы".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил постоянный представитель МВФ в Молдове Роджерс Чавани.

"Реализация положений законодательных инициатив, на днях одобренных парламентом Молдовы, создаст серьезную угрозу для макроэкономической и финансовой стабильности Молдовы, которая и так находится в трудной ситуации из-за пандемии COVID-19", - отметил он.

Он добавил, что финансовая поддержка МВФ "полностью зависит от безоговорочного соблюдения Молдовой ранее достигнутого прогресса, а также широкой политической поддержки амбициозной программы реформ в сфере государственного управления и институциональных реформ, согласованных с миссией МВФ в этом году".

Ранее Роджерс Чавани отмечал в комментарии изданию, что инициативу об отмене "закона о миллиарде" в МВФ рассматривают как угрозу для важных реформ в банковском секторе страны.

16 декабря парламент Молдовы голосами депутатов Партии социалистов (действующего президента Игоря Додона) и парламентской платформы Pentru Moldova одобрил ряд проектов.

Среди них - отмена так называемого "закона об украденном миллиарде", с помощью которого власть превратила в государственный долг кредит Нацбанка для трех банков, компенсировав украденный из них миллиард долларов.

Как уже сообщалось, сегодня Игорь Додон подписал ряд из принятых законов - скандальные проекты о возвращении статуса русскому языку и отмене запрета на ретрансляцию российских новостей, отмене "закона об украденном миллиарде", о снижении пенсионного возраста и другие.

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