У Кишиневі фермери третій день блокують парламент тракторами, до вимог додали відставку уряду

У центрі Кишинева третій день поспіль протестують фермери, але сьогодні до акції також приєдналися транспортники і представники ресторанного та готельного бізнесу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Учасники протесту вимагають пільг і компенсацій та пояснень того, чому парламент поспіхом прийняв проєкт бюджетно-податкової політики без урахування вимог аграріїв.

До цих вимог додалися і політичні: негайна відставка уряду Іона Кіку, розпуск парламенту і дострокові парламентські вибори.

Фермери тракторами перекрили одну зі смуг бульвару Штефана чел Маре, обмеживши рух по центральній вулиці Кишинева. Центральний вхід до парламенту перекритий двома спецавтомобілями МВС.

Чинний президент Ігор Додон, коментуючи протести, заявив, що фермери будуть згадувати "як кращі часи" час його правління і правління нинішнього уряду. Додон впевнений, що новий президент Мая Санду не виконуватиме ніяких вимог сільгоспвиробників.

"І не кажіть, що я вас не попереджав. Скоро, через кілька місяців, через пів року, коли наступний президент не буде вас слухати і не дасть вам ніякого додаткового субсидування, тоді ви згадаєте мої слова. Все пізнається в порівнянні", - сказав він.

Протести почалися у середу, коли фермери з різних районів Молдови зібралися в центрі Кишинева, щоб "висловити невдоволення безвідповідальними діями влади".

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