В Кишиневе фермеры третий день блокируют парламент тракторами, к требованиям добавили отставку правительства

В центре Кишинева третий день подряд протестуют фермеры, но сегодня к акции также присоединились транспортники и представители ресторанного и гостиничного бизнеса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Протестующие требуют льгот и компенсаций и объяснений того, почему парламент спешно принял проект бюджетно-налоговой политики без учета требований аграриев.

К этим требованиям добавились и политические: немедленная отставка правительства Иона Кику, роспуск парламента и досрочные парламентские выборы.

Фермеры тракторами перекрыли одну из полос бульвара Штефана чел Маре, ограничив движение по центральной улице Кишинева. Центральный вход в парламент перекрыт двумя спецавтомобилями МВД.

Действующий президент Игорь Додон, комментируя протесты, заявил, что фермеры будут вспоминать "как лучшие времена" время его правления и правления нынешнего правительства. Додон уверен, что новый президент Майя Санду не будет выполнять никаких требований сельхозпроизводителей.

"И не говорите, что я вас не предупреждал. Скоро, через несколько месяцев, через полгода, когда следующий президент не будет вас слушать и не даст вам никакого дополнительного субсидирования, тогда вы вспомните мои слова. Все познается в сравнении", - сказал он.

Протесты начались в среду, когда фермеры из разных районов Молдовы собрались в центре Кишинева, чтобы "выразить недовольство безответственными действиями власти".

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