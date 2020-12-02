КС Молдови відклав підтвердження перемоги Санду через незавершений розгляд скарг

Конституційний суд відклав затвердження результатів президентських виборів, на яких перемогла Мая Санду, через те, що досі не завершено розгляд усіх позовів та скарг щодо проведення другого туру голосування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

2 грудня КС повідомив, що поки не може висловитися з приводу фінальних підсумків виборів, тому що суди ще продовжують розглядати деякі позови, пов’язані з виборами. Скільки позовів ще перебувають на розгляді та хто ініціював їх, у повідомленні Суду не вказується.

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Згідно із законодавством Молдови, результати виборів затверджує Центральна виборча комісія, а після цього - Конституційний суд. Це має бути зроблено протягом 10 днів після отримання протоколів від ЦВК, але не раніше, ніж завершиться розгляд усіх скарг, пов’язаних з проведенням другого туру виборів.

Центральна виборча комісія затвердила результати другого туру виборів 20 листопада, відтак КС мав би це зробити 2 грудня.

Нагадаємо, проєвропейська Мая Санду, лідер партії "Дія та солідарність" (PAS), у другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон - 42,25%.

Інавгурація Санду запланована на 24 січня.

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