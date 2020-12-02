КС Молдовы отложил подтверждение победы Санду из-за незавершенного рассмотрения жалоб

Конституционный суд отложил утверждение результатов президентских выборов, на которых победила Майя Санду, потому, что до сих пор не завершено рассмотрение всех исков и жалоб по проведению второго тура голосования.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

2 декабря КС сообщил, что пока не может высказаться по поводу финальных итогов выборов, потому что суды еще продолжают рассматривать некоторые иски, связанные с выборами. Сколько исков еще находятся на рассмотрении и кто их инициировал, в сообщении суда не указывается.

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Согласно законодательству Молдовы, результаты выборов утверждает Центральная избирательная комиссия, а затем - Конституционный суд. Это должно быть сделано в течение 10 дней после получения протоколов от ЦИК, но не раньше, чем завершится рассмотрение всех жалоб, связанных с проведением второго тура.

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты второго тура выборов 20 ноября, затем КС должен был это сделать 2 декабря.

Напомним, проевропейский политик Майя Санду, лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), во втором туре президентских выборов получила 57,75% голосов избирателей, тогда как ее соперник, действующий президент Молдовы Игорь Додон - 42,25%.

Инаугурация Санду запланирована на 24 января.

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