В Германии взяли под стражу водителя-виновника смертельного наезда в Трире

В Трире взяли под стражу подозреваемого в наезде на пешеходов в центре города, в результате чего погибли 5 человек.

Об этом в среду, 2 декабря, заявил пресс-секретарь полиции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По его словам, власти также рассматривают как вариант удержания мужчины в закрытой психиатрической клинике, поскольку у подозреваемого есть признаки возможного психического расстройства.

Накануне 51-летний мужчина, находясь за рулем внедорожника, целенаправленно выехал на пешеходную зону в городе Трир и направил авто в прохожих.

В результате погибли пять человек, в том числе девятимесячный младенец и его 45-летний отец.

Водителя задержали через четыре минуты после вызова полиции. Никаких политических мотивов наезда пока не обнаружено. Подозреваемый дал признательные показания, но полиция не разглашает их содержание. Прокуратура рассматривает это преступление как убийство нескольких лиц, покушение на убийство и нанесение телесных повреждений.