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Італія приєдналася до заборони авіарейсів з Британії через новий штам вірусу

Неділя, 20 грудня 2020, 15:56

Італія третьою у Європі заборонила пасажирські авіарейси з Британії через виявлення в країні нового, більш заразного штаму коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

"Повідомивши про це уряд Британії, ми спільно з міністром охорони здоров’я підпишемо постанову про призупинення авіарейсів з Британією", - зазначив глава МЗС Луїджі ді Майо, пояснивши, що це необхідно зробити для захисту країни. 

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Заборона ще не поширюватиметься на рейси, які мають прибути з Лондона сьогодні - таких понад 20. 

Несподіване рішення може зламати плани багатьом італійцям, які проживають і працюють в Британії та планували летіти додому на Різдво. 

Перед цим про тимчасову заборону рейсів з Британії оголосили Нідерланди та Бельгія; до них може приєднатися і Німеччина.

Нагадаємо, напередодні прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний. 

За його словами, наразі вважається, що вакцина від коронавірусу все одно буде ефективною.

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Коронавірус Італія Велика Британія Авіарейси
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