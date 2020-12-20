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Италия присоединилась к запрету авиарейсов из Британии из-за нового штамма вируса

Воскресенье, 20 декабря 2020, 15:56

Италия третьей в Европе запретила пассажирские авиарейсы из Британии в связи с обнаружением в стране нового, более заразного штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

"Сообщив об этом правительству Великобритании, мы совместно с министром здравоохранения подпишем постановление о приостановлении авиарейсов с Британией", - отметил глава МИД Луиджи ди Майо, объяснив, что это необходимо сделать для защиты страны.

Запрет еще не будет распространяться на рейсы, которые должны прибыть из Лондона сегодня - таких более 20.

Неожиданное решение может сломать планы многим итальянцам, которые живут и работают в Британии и планировали лететь в гости к родственникам на Рождество.

Перед этим о временном запрете рейсов из Британии объявили Нидерланды и Бельгия; к ним может присоединиться и Германия.

Напомним, накануне премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для части Англии и отмене обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.

По его словам, сейчас считается, что вакцина от коронавируса все равно будет эффективной.

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