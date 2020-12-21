Декабрь стал самым смертоносным месяцем за время эпидемии в Германии

Декабрь стал самым смертоносным месяцем за время эпидемии коронавируса в Германии - в течение первых трех недель в стране было зарегистрировано более 10 000 смертей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Всего в декабре зафиксировали 10 027 связанных с коронавирусом смертей. Это почти вдвое больше, чем в ноябре, когда умерли 5796 человек.

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Для сравнения, в октябре было 964 смертельных случая, в сентябре - 190.

В течение последних нескольких дней Германия регистрировала около 500 смертей ежедневно и более 30 000 новых случаев инфицирования.

Германия, получившая широкое одобрение за то, как справилась с первой волной эпидемии этого года, не смогла сдержать быстрое распространение инфекции во время второй волны.

Количество погибших в Германии с марта по май составило 7869 человек, гораздо меньше, чем в других европейских странах, таких как Франция, Великобритания, Италия и Испания.

Данные за декабрь показывают, что Германия еще не достигла пика второй волны вируса, поскольку продолжаются новые рекорды как по смертности, так и по количеству зараженных.

Напомним, в эти выходные в Германии заявили о готовности к прививкам от COVID-19, как только вакцина будет одобрена в ЕС.