Німеччина б'є нові рекорди заражень, зберігається висока смертність 

У Німеччині через два дні після введення жорсткого локдауну зафіксували рекордне число заражень - 33 777 випадків за добу.

Такими є дані Інституту вірусології імені Роберта Коха у п’ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Кількість смертей склала 813, що є другим найвищим показником з моменту початку епідемії. У середу, 16 грудня, інститут повідомив про рекордні 952 зареєстровані смерті.

Минулої п’ятниці, 11 грудня, було досягнуто найбільшої кількості нових інфекцій - 29 875. Кількість загиблих становила 598.

Кількість щоденних смертей останнім часом зростає, що очікувалося після різкого збільшення числа нових інфекцій. Загальна кількість людей, які померли з підтвердженою інфекцією Sars-CoV-2 або від ускладнень після вірусу, станом на п'ятницю зросла до 24 938 осіб.

Семиденний рівень захворюваності, який має вирішальне значення для оцінки ситуації, зріс в п'ятницю і досяг максимуму - 184,8 (нових випадки зараження за останні 7 днів на 100 тисяч жителів). У четвер це число складало 179,2.

З 16 грудня в Німеччині почав діяти жорсткий локдаун. У країні будуть працювати, крім продуктових магазинів, лише аптеки, галантереї, АЗС, банки, ощадкаси і поштові відділення.

Попри вакцинацію, яка почнеться після Різдва, в Німеччині чекають на відновлення "нормального життя" не раніше літа.