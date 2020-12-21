Cеред прибулих з Британії до Німеччини мандрівників - щонайменш 10 хворих

Серед пасажирів, які встигли прибути до Німеччини останніми авіарейсами з Британії до початку дії заборони, виявили щонайменш 10 хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild та Spiegel.

Люди, у яких вже підтвердили позитивний результат, прибули різними рейсами до аеропортів у Берліні, Штутгарті, Ганновері та Дортмунді. Наразі невідомо, чи це звичайний коронавірус, чи його більш заразний штам.

За даними Spiegel, щонайменш четверо "позитивних" виявилося серед мандрівників, що прилетіли до Франкфурта.

Серед пасажирів рейсу, що прибув до Гамбурга, виявили 7 хворих, повідомила речниця федеральної поліції Гамбурга.

Як вже повідомлялося, багатьом мандрівникам, які встигли прибути до Німеччини в останні години перед забороною, довелося затриматись для здачі тесту, а деяким - навіть залишитися в аеропорту до отримання результату.

На ранок 21 грудня в аеропорту Франкфурта 87 людей чекали своєї можливості здати тест, та близько 70 - очікували на результат.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний.

Після цього вже близько 20 країн Європи тимчасово заборонили авіарейси з Британії. У Німеччині заборона діятиме щонайменш до 31 грудня.