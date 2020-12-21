Cеред прибывших из Британии в Германию путешественников - минимум 10 больных

Среди пассажиров, которые успели прибыть в Германию последними авиарейсами из Британии до начала действия запрета, обнаружили как минимум 10 больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild и Spiegel.

Люди, у которых уже подтвердили положительный результат, прибыли разными рейсами в аэропорты в Берлине, Штутгарте, Ганновере и Дортмунде. Пока неизвестно, это обычный коронавирус, или его более заразен штамм.

По данным Spiegel, минимум четверо "положительных" оказалось среди путешественников, прилетевших во Франкфурт.

Среди пассажиров рейса, прибывшего в Гамбург, обнаружили семь больных, сообщила пресс-секретарь федеральной полиции Гамбурга.

Как уже сообщалось, многим путешественникам, которые успели прибыть в Германию в последние часы перед запретом, пришлось задержаться для сдачи теста, а некоторым - даже остаться в аэропорту до получения результата.

Утром 21 декабря в аэропорту Франкфурта 87 человек ждали своей возможности сдать тест, и около 70 - ожидали результат.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для части Англии и отмены обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавируса, что на 70% заразнее, чем обычный.

После этого уже около 20 стран Европы временно запретили авиарейсы из Британии. В Германии запрет будет действовать как минимум до 31 декабря.