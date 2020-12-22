В Іспанії реєструватимуть тих, хто відмовиться вакцинуватися від коронавірусу

Вакцинація проти Covid-19, яка розпочнеться 27 грудня в Іспанії, буде добровільною, але Міністерство охорони здоров'я заявило, що зареєструє тих, хто відмовиться від неї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міністерство зареєструє імена людей, які відмовляються робити щеплення, і їх причини. Ця інформація буде внесена в "реєстр щеплень" кожного громадянина.

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"Вважається важливим реєструвати випадки відмови від вакцинації в реєстрі вакцинації, щоб зрозуміти можливі причини цього в різних групах населення", - йдеться в документі МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла запевнив іспанську громадськість, що вакцина ефективна і проти нового штаму Covid, про який "немає ніяких доказів" в Іспанії.

Ті, хто погоджується на вакцинацію, повинні спочатку дати усну інформовану згоду, за винятком певних обставин, коли це може знадобитися у письмовій формі, наприклад, коли мова йде про вакцинацію дітей в школах, коли батьки або опікуни відсутні.

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Число іспанців, які бажають зробити вакцину Covid-19, зросло до 40,5 відсотка в цьому місяці з 36,8 відсотка в листопаді, показало нове опитування в понеділок.

Ще 16,2% заявили, що готові отримати вакцину, якщо вона виявиться "надійною", в порівнянні з 1,4% в листопаді, згідно з опитуванням, проведеним державним дослідним інститутом.

Тим часом, відсоток іспанців, які заявили, що вони не хочуть робити укол, впав до 28 відсотків в грудні проти 47 відсотків у попередньому місяці.

Іспанія планує почати імунізацію проти коронавірусу з літніх жителів і співробітників будинків престарілих.

Уряд очікує, що до червня 2021 року від вірусу буде вакциновано від 15 до 20 мільйонів осіб з 47 мільйонів населення.

Іспанія одна з найбільш постраждалих від пандемії країн Європи: вірус заразив близько 1,8 мільйона осіб і став причиною майже 49 000 смертей.