В Испании будут регистрировать тех, кто откажется от вакцины против коронавируса

Вакцинация против Covid-19, которая начнется 27 декабря в Испании, будет добровольной, но Министерство здравоохранения заявило, что зарегистрирует тех, кто откажется от нее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Министерство здравоохранения зарегистрирует имена людей, которые отказываются делать прививку, и их причины. Эта информация будет внесена в "регистр прививок" каждого гражданина.

"Считается важным регистрировать случаи отказа от вакцинации в реестре вакцинации, чтобы понять возможные причины этого в разных группах населения", - говорится в документе Минздрава.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла заверил испанскую общественность, что вакцина эффективна и против нового штамма Covid, о котором "нет никаких доказательств" в Испании.

Те, кто соглашается на вакцинацию, должны сначала дать устное информированное согласие, за исключением определенных обстоятельств, когда это может потребоваться в письменной форме, например, когда речь идет о вакцинации детей в школах, когда родители или опекуны отсутствуют.

Число испанцев, желающих сделать вакцину Covid-19, выросло до 40,5 процента в этом месяце с 36,8 процента в ноябре, показал новый опрос в понедельник.

Еще 16,2% заявили, что готовы получить вакцину, если она окажется "надежной", по сравнению с 1,4% в ноябре, согласно опросу, проведенному государственным исследовательским институтом.

Между тем, процент испанцев, заявивших, что они не хотят делать укол, упал до 28 процентов в декабре против 47 процентов в предыдущем месяце.

людей Испания планирует начать иммунизацию против коронавируса с пожилых жителей и сотрудников домов престарелых.

Правительство ожидает, что к июню 2021 года от вируса будет вакцинировано от 15 до 20 миллионов человек из 47 миллионов его населения.

Испания одна из наиболее пострадавших от пандемии стран Европы: вирус заразил около 1,8 миллиона человек и стал причиной почти 49 000 смертей.