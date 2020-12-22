Швейцарія шукає 10 тисяч британців, щоб відправити на карантин через мутований коронавірус

У Швейцарії через новий мутований варіант коронавірусу у Британії розшукують кілька тисяч британців, які нещодавно прибули до країни.

Про це йдеться в публікації Spiegel Online, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок влада Швейцарії заднім числом призначили карантин для приїжджих з Британії, щоб запобігти поширенню нового варіанту вірусу. Той, хто прибув з Британії після 14 грудня, повинен бути поміщений в ізоляцію на 10-денний період після прибуття. Це стосується і тисяч лижників, що вже роз’їхались по курортах.

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За даними влади, з 14 грудня до припинення польотів в неділю ввечері з Британії прибули 92 літаки. Тільки в аеропорт Женеви в минулі вихідні прилетіли близько 3500 пасажирів.

З 14 грудня, за оцінкою швейцарської влади, до країни прибули 10 тисяч пасажирів з Британії.

Органи охорони здоров'я кантонів несуть відповідальність за пошук гостей, а також за відстеження контактів з інфікованими людьми. Федеральне управління охорони здоров'я запросило у авіакомпаній всі списки пасажирів. Через пандемію коронавірусу прибулим до Швейцарії вже давно доводиться заповнити спеціальну форму і вказувати свою адресу перебування.

Незважаючи на тиск з-за кордону, лише кілька швейцарських кантонів закрили свої гірськолижні курорти через коронавірус.

Ввечері 19 грудня у Британії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу, не більш небезпечного, але більш заразного за звичайний, та у зв'язку з цим оголосили жорсткий локдаун для вражених районів.

Після цих новин низка країн світу тимчасово заборонили авіарейси з Британії.