Швейцария ищет 10 000 британцев, чтобы отправить на карантин из-за мутированного коронавируса

В Швейцарии из-за нового мутированного варианта коронавируса в Британии разыскивают несколько тысяч британцев, недавно прибывших в страну.

Об этом говорится в публикации Spiegel Online, сообщает "Европейская правда".

В понедельник власти Швейцарии задним числом назначили карантин для приезжих из Британии, чтобы предотвратить распространение нового варианта вируса. Тот, кто прибыл из Британии после 14 декабря, должен быть помещен в изоляцию на 10-дневный период после прибытия. Это касается и тысяч лыжников, которые уже разъехались по курортам.

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По данным властей, с 14 декабря до прекращения полетов в воскресенье вечером из Британии прибыли 92 самолетов. Только в аэропорт Женевы в минувшие выходные прилетели около 3500 пассажиров.

С 14 декабря, по оценке швейцарских властей, в страну прибыли 10 000 пассажиров из Британии.

Органы здравоохранения кантонов несут ответственность за поиск гостей, а также за отслеживание контактов с инфицированными людьми. Федеральное управление здравоохранения запросило у авиакомпаний все списки пассажиров. Из-за пандемии коронавируса прибывшим в Швейцарию уже давно приходится заполнять специальную форму и указывать свой адрес пребывания.

Несмотря на давление из-за рубежа, только несколько швейцарских кантонов закрыли свои горнолыжные курорты.

Вечером 19 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, не более опасного, но более заразного обычного, и в связи с этим объявили жесткий локдаун для пораженных районов.

После этих новостей ряд стран мира временно запретили авиарейсы из Британии.