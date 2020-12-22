РФ ввела санкции против членов правительственного аппарата Германии - СМИ

Россия запретила въезд представителям правительственного аппарата Германии в ответ на европейские санкции, введенные в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как отмечается, запрет на въезд коснулся нескольких представителей немецкого правительственного аппарата.

По данным министерства иностранных дел Германии, об этом в ходе беседы в российском внешнеполитическом ведомстве была проинформирована временный поверенный в делах Посольства Германии в Москве Беата Гжески.

По данным агентства dpa, имена подсанкционных лиц не разглашаются.

Поэтому о санкциях они смогут узнать только при въезде в Россию.

Как сообщалось, Россия расширила список должностных лиц Европейского Союза, которым запрещен въезд в страну, в ответ на "неприемлемые" санкции против Кремля за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Напомним, на днях расследование Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN установило, что ФСБ России причастно к отравлению Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска.

Вчера Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и принимали участие в спецоперации.