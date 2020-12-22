Ірландія напередодні Різдва закриє ресторани через новий штам коронавірусу

Ірландія запровадить більш суворі заходи щодо боротьби з коронавірусом напередодні Різдва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Згідно з новими обмеженнями, ресторани і гастропаби будуть змушені закритися о 15.00 24 грудня.

При цьому несуттєві магазини можуть залишатися відкритими, як і тренажерні зали, розважальні центри і басейни.

Поїздки в Ірландію і назад також будуть заборонені після 26 грудня.

Правила щодо святкування Різдва залишаються незмінними і передбачають дозвіл на збори в одному приміщенні членам трьох домогосподарств до 26 грудня.

Нові обмеження триватимуть до 12 січня, повідомив прем’єр Ірландії Майкл Мартін.

У той час як Ірландії вдалося зберегти число загиблих від коронавірусу відносно низьким в порівнянні з рештою Європи, в даний час число заражень зростає приблизно на 10% кожен день, сказав він.

"У нас поки немає доказів того, що новий, більш заразний штам вірусу знаходиться в нашій країні, але темпи зростання за останній тиждень говорять мені, що найбезпечніше, найвідповідальніше, що потрібно зробити, - це виходити з припущення, що він вже тут", - заявив прем’єр.

Ввечері 19 грудня у Британії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу, не більш небезпечного, але більш заразного за звичайний, та у зв'язку з цим оголосили жорсткий локдаун для вражених районів.

Після цих новин низка країн світу тимчасово заборонили авіарейси з Британії.

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