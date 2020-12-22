Ирландия накануне Рождества закроет рестораны из-за нового штамма коронавируса

Ирландия введет более строгие меры по борьбе с коронавирусом накануне Рождества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Согласно новым ограничениями, рестораны и гастропабы будут вынуждены закрыться в 15:00 24 декабря.

При этом несущественные магазины могут оставаться открытыми, как и тренажерные залы, развлекательные центры и бассейны.

Поездки в Ирландию и обратно также будут запрещены после 26 декабря.

Правила празднования Рождества остаются неизменными и предусматривают разрешение на собрание в одном помещении членам трех домохозяйств до 26 декабря.

Новые ограничения продлятся до 12 января, сообщил премьер Ирландии Майкл Мартин.

В то время как Ирландии удалось сохранить число погибших от коронавируса относительно низким по сравнению с остальной Европой, в настоящее время число заражений растет примерно на 10% каждый день, сказал он.

"У нас пока нет доказательств того, что новый, более заразный штамм вируса присутствует в нашей стране, но темпы роста за последнюю неделю говорят мне, что самое безопасное, ответственное, что нужно сделать, - это исходить из предположения, что он уже здесь", - заявил премьер.

Вечером 19 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, не более опасного, но более заразного, чем обычный, и в связи с этим объявили жесткий локдаун для пораженных районов.

После этих новостей ряд стран мира временно запретили авиарейсы из Британии.

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