В Угорщині партія Орбана вже на 5% позаду опозиційних сил

Партія угорського прем’єра Віктора Орбана вже на 5% відстає за рейтингом від блоку опозиційних сил.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.hu, про це йдеться у свіжому соцопитуванні, проведеному дослідницьким центром Republikon.

Підтримка шести опозиційних партій, які вирішили об’єднатися задля перемоги над "Фідесом" Орбана, досягла 35%. "Фідес" тепер має 30% підтримки, тоді як у листопаді вона становила 32%, а з жовтня втратила вже 4%.

Ще близько третини виборців досі не визначилися зі своєю думкою.

Також, порівняно з листопадом, зросла кількість охочих взяти участь у голосуванні: зараз це 72% опитаних, порівняно з 68% у листопаді.

Опитування проводилося 8-15 грудня методом телефонного інтерв’ю, загалом опитали 1000 осіб.

За результатами кількох інших соцопитувань, оприлюднених минулого тижня, у середньому 34% виборців, що мають право голосу, підтримують основні опозиційні партії, в порівнянні з 31%, які підтримують "Фідес".

Падіння рейтингів ставить під сумнів непереможність прем'єр-міністра Віктора Орбана, який прагне очолити уряд на п'ятий термін після виборів 2022 року.

Нагадаємо, кілька днів тому шість угорських опозиційних партій заявили, що спільно підуть на парламентські вибори 2022 року, щоб перемогти партію Орбана.

Опозиційні партії, які включають ліву Демократичну коаліцію, праву "Йоббік" і ліберальний Momentum, об'єднаються навколо одного кандидата на пост прем'єр-міністра, будуть брати участь в об'єднаному виборчому списку і координуватимуть свої дії в кожному з 106 виборчих округів країни.