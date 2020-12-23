В Венгрии партия Орбана уже на 5% позади оппозиционных сил

Партия венгерского премьера Виктора Орбана уже на 5% отстает по рейтингу от блока оппозиционных сил.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex.hu, об этом говорится в свежем соцопросе, проведенном исследовательским центром Republikon.

Поддержка шести оппозиционных партий, которые решили объединиться для победы над "Фидес" Орбана, достигла 35%. "Фидес" теперь имеет 30% поддержки, тогда как в ноябре она составила 32%, а с октября потеряла уже 4%.

Еще около трети избирателей до сих пор не определились со своим мнением.

Также по сравнению с ноябрем возросло количество желающих принять участие в голосовании: сейчас это 72% опрошенных по сравнению с 68% в ноябре.

Опрос проводился 8-15 декабря методом телефонного интервью, в целом опросили 1000 человек.

По результатам нескольких других соцопросов, обнародованных на прошлой неделе, в среднем 34% избирателей, имеющих право голоса, поддерживают основные оппозиционные партии, по сравнению с 31%, которые поддерживают "Фидес".

Падение рейтингов ставит под сомнение непобедимость премьер-министра Виктора Орбана, который стремится возглавить правительство на пятый срок после выборов 2022 года.

Напомним, несколько дней назад шесть венгерских оппозиционных партий заявили, что совместно пойдут на парламентские выборы 2022 года, чтобы победить партию Орбана.

Оппозиционные партии, которые включают левую Демократическую коалицию, правую "Йоббик" и либеральный Momentum, объединятся вокруг одного кандидата на пост премьер-министра, будут участвовать в объединенном избирательном списке и координировать свои действия в каждом из 106 избирательных округов страны.