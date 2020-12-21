Шість опозиційних партій Угорщини спільно підуть на вибори, щоб перемогти Орбана

Шість угорських опозиційних партій оголосили, що разом візьмуть участь в парламентських виборах 2022 року, щоб перемогти правлячу партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Опозиційні партії, які включають ліву Демократичну коаліцію, праву "Йоббік" і ліберальний Momentum, об'єднаються навколо одного кандидата на пост прем'єр-міністра, будуть брати участь в об'єднаному виборчому списку і координуватимуть свої дії в кожному з 106 виборчих округів країни.

Метою опозиційного альянсу є створення "незалежної, придатної для життя і гордої Угорщини", написали партії в спільній заяві, додавши, що кожна опозиційна партія взяла на себе зобов'язання не висувати кандидатів, які брали участь в корупційних діях або співпрацювали з "Фідес".

Лідери шести партій також пообіцяли "покласти край тому, щоб влада налаштовували угорців один проти одного".

Останні соціологічні опитування показують, що підтримка опозиції Угорщини перевищила підтримку "Фідес" на тлі економічного впливу епідемії коронавірусу.

Орбан довгий час стримував своїх опонентів методами, які Європейський союз вважає все більш несумісними з демократичними нормами блоку.

Однак на торішніх місцевих виборах угорська опозиція вперше об’єдналася, щоб протистояти Орбану. У підсумку партія "Фідес" програла вибори мера в Будапешті.