Хворий на коронавірус Макрон "прямує до одужання"

Хворий на коронавірус президент Франції Еммануель Макрон вже почувається краще і "прямує до одужання".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомили у Єлисейському палаці.

Детальнішої інформації про стан Еммануеля Макрона не повідомляють. Прем’єр Жан Кастекс, який спілкувався з президентом і тому теж тиждень провів в самоізоляції, отримав негативний результат тесту і повернеться до роботи у звичайному режимі.

42-річний Макрон, у якого почали проявлятися симптоми вірусу в середу ввечері, отримав позитивний результат тесту 17 грудня вранці. Як повідомлялося, у нього кашель, висока температура і сильна втома.

Відтоді Макрон перебуває в самоізоляції в офіційній президентській резиденції в Версалі. Поруч із ним знаходиться головний лікар Єлисейського палацу, військовий медик Жан-Крістоф Перрошон.

Попри хворобу, президент продовжує виконувати робочі обов’язки - дистанційно бере участь в урядових засіданнях та спілкується з іноземними лідерами. Зокрема, Макрон був на зв'язку з Борисом Джонсоном для вирішення ситуації з "блокадою" сполучення з Британією через новий штам коронавірусу, а сьогодні мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій останній піднімав питання про отримання вакцини для України.

Також президент відреагував на інцидент з убивством трьох поліцейських, які приїхали на виклик щодо домашнього насильства.

Минулого тижня Еммануель Макрон брав участь у саміті лідерів ЄС і провів 20 годин з іншими європейськими лідерами, включаючи робочий обід і ніч переговорів.

Після звістки про інфікування Макрона низка європейських лідерів пішли на самоізоляцію та здають тести.

Окрім прем’єр-міністра Словаччини, у якого після саміту діагностували коронавірус (але невідомо, чи саме там він заразився - як і Макрон), більше жоден з лідерів не захворів.