Больной коронавирусом Макрон "пошел на поправку"

Больной коронавирусом президент Франции Эммануэль Макрон уже чувствует себя лучше и "идет на поправку".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Дополнительную информацию о состоянии Эммануэля Макрона не сообщают. Премьер Жан Кастекс, который общался с президентом и поэтому тоже неделю провел в самоизоляции, получил отрицательный результат теста и вернется к работе в обычном режиме.

42-летний Макрон, у которого начали проявляться симптомы вируса в среду вечером, получил положительный результат теста 17-го утром. Как сообщалось, у него кашель, высокая температура и сильная усталость.

С тех пор Макрон находится в самоизоляции в официальной президентской резиденции в Версале. Рядом с ним находится главный врач Елисейского дворца, военный медик Жан-Кристоф Перрошон.

Несмотря на болезнь, президент продолжает выполнять рабочие обязанности - дистанционно участвует в правительственных заседаниях и общается с иностранными лидерами. В частности, Макрон был на связи с Борисом Джонсоном для решения ситуации с блокадой сообщения с Британией из-за нового штамма коронавируса, а сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой последний поднимал вопрос о получении вакцины для Украины.

Также президент отреагировал на инцидент с убийством трех полицейских, которые приехали на вызов по поводу домашнего насилия.

На прошлой неделе Макрон участвовал в саммите лидеров ЕС и провел 20 часов с европейскими лидерами, включая рабочий обед и ночь переговоров.

После известия об инфицировании Макрона ряд европейских лидеров пошли на самоизоляцию и сдают тесты.

Кроме премьер-министра Словакии, у которого после саммита диагностировали коронавирус (но неизвестно, именно там ли он заразился), больше ни один из лидеров не заболел.