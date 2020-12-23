Уряд Грузії визначив головною метою подати заявку на вступ в ЄС за 4 роки

Кандидат в прем'єр-міністри Грузії Георгій Гахарія, представляючи в парламенті програму свого майбутнього уряду, заявив про намір Тбілісі подати офіційну заявку на вступ до ЄС через 4 роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Програма грузинського уряду має назву "Для будівництва європейської держави". Європейська та євроатлантична інтеграція є основною метою зовнішньої політики Грузії, підкреслив Гахарія.

"Найбільша мета і мрія нашої країни - мати можливість подати заявку на повноправне членство в Європейському Союзі через чотири роки", - заявив Гахарія.

В Грузії після визнання повноважень нового парламенту уряд пішов у відставку в повному складі. Зараз всі міністри, а також глава уряду Гахарія, є виконуючими обов'язки. Очікується, що у складі майбутнього уряду буде тільки одна заміна - на посту міністра юстиції.

Нагадаємо, в жовтні глава МЗС Грузії оголосив про плани подати заявку на членство в ЄС в 2024 році після погодження і координації з європейськими партнерами.

Крім того, у 2021 році НАТО має намір розглянути питання ПДЧ для Грузії.

Як раніше стало відомо "Європейській правді", в штаб-квартирі НАТО на технічному рівні досягнуто згоди, що у Грузії є підстави отримати ПДЧ "хоч завтра". Детальніше про це - у статті "Крок до НАТО без України: Грузія може отримати План дій щодо членства в Альянсі".