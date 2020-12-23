Правительство Грузии определило главной целью заявку на вступление в ЕС через 4 года

Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария, представляя в парламенте программу своего будущего правительства, заявил о намерении Тбилиси подать официальную заявку на вступление в ЕС через четыре года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Программа грузинского правительства называется "Для строительства европейского государства". Европейская и евроатлантическая интеграция является основной целью внешней политики Грузии, подчеркнул Гахария.

"Самая цель и мечта нашей страны - иметь возможность подать заявку на полноправное членство в Европейском Союзе через четыре года", - заявил Гахария.

В Грузии после признания полномочий нового парламента правительство ушло в отставку в полном составе. Сейчас все министры, а также глава правительства Гахария, есть исполняющими обязанности. Ожидается, что в составе будущего правительства будет только одна замена - на посту министра юстиции.

Напомним, в октябре глава МИД Грузии объявил о планах подать заявку на членство в ЕС в 2024 году после согласования и координации с европейскими партнерами.

Кроме того, в 2021 году НАТО намерено рассмотреть вопрос ПДЧ для Грузии.

Как ранее стало известно "Европейской правде", в штаб-квартире НАТО технически достигнуто соглашение, что у Грузии есть основания получить ПДЧ "хоть завтра". Подробнее об этом - в статье "Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе".