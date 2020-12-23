Brexit: ЕС и Великобритания могут заключить торговое соглашение в ближайшие часы - СМИ

Высокопоставленный европейский дипломат заявил в среду, что торговое соглашение между Евросоюзом и Британией неизбежно и может быть заключено в течение нескольких часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С момента официального выхода из ЕС 31 января Великобритания ведет переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с блоком в попытке облегчить свой выход из единого рынка и таможенного союза в конце этого года.

Соглашение гарантировало бы, что торговля товарами, которая составляет половину годовой торговли между ЕС и Британией, стоимостью почти триллион долларов, останется свободной от тарифов и квот.

Высокопоставленный дипломат на условиях анонимности заявил, что государства-члены ЕС должны будут одобрить временное применение соглашения с 1 января, поскольку у Европейского парламента не было достаточно времени для его ратификации.

"Похоже, что соглашение в значительной степени существует. Вопрос в том, чтобы объявить об этом сегодня или завтра", - сказал один из дипломатов ЕС.

Следует отметить, что из Британии также начали поступать сигналы о заключении сделки. В частности, корреспондент британского телеканала Sky News Джо Пайк со ссылкой на источник на Даунинг-стрит написал в Twitter, что "соглашение готово".

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что переговоры о Brexit могут продолжаться и после Нового года, хотя в правительстве Великобритании ранее отвергли такую ​​возможность.