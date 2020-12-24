Глава МЗС підтвердив, що Іран досі не надав Україні звіт щодо збитого літака МАУ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна досі не отримала від Ірану фінальний технічний звіт про катастрофу літака МАУ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав під час онлайн-брифінгу.

"Ми дуже хочемо подивитися на цей звіт. Поки що ми його не бачили і не отримували. Ми неодноразово стикалися із ситуаціями, коли іранські ЗМІ щось повідомляли, це збурювало емоції в українському медіапросторі. Але я у відносинах з Іраном звик покладатися виключно на інформацію офіційних джерел. І тому ми чекаємо на їхню відповідь", - сказав Кулеба.

"Мене непокоїть, причому це не нижній рівень непокоєння, а це вже дуже серйозний рівень занепокоєння, що переговірний процес з Іраном затягнувся, через те, що ми не отримуємо від них відповідної інформації", - додав міністр.

Іранське агентство Tasnim цього тижня повідомило, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про січневу авіакатастрофу українського пасажирського літака МАУ під Тегераном посадовцям інших країн, чиї громадяни постраждали у збитті літака.

Наступного дня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заперечив, що Іран передав фінальний технічний звіт.

Як відомо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.