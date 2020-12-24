Глава МИД подтвердил, что Иран до сих пор не представил Украине отчет о сбитом самолете МАУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина до сих пор не получила от Ирана финальный технический отчет о катастрофе самолета МАУ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал во время онлайн-брифинга.

"Мы очень хотим посмотреть на этот отчет. Пока мы его не видели и не получали. Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда иранские СМИ что-то сообщали, это поднимало эмоции в украинском медиапространстве. Но я в отношениях с Ираном привык полагаться исключительно на информацию официальных источников. И поэтому мы ждем их ответа", - сказал Кулеба.

"Меня беспокоит, причем это не нижний уровень беспокойства, а это уже очень серьезный уровень беспокойства, что переговорный процесс с Ираном затянулся, потому что мы не получаем от них соответствующей информации", - добавил министр.

Иранское агентство Tasnim на этой неделе сообщило, что Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о январской авиакатастрофе украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном должностным лицам других стран, чьи граждане пострадали при сбитии самолета.

На следующий день заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин опроверг, что Иран передал финальный технический отчет.

Как известно, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.