У Чехії вперше з початку листопада - понад 14 тисяч заражень

У Чехії добова кількість заражень коронавірусом вперше з початку листопада перевищила 14 тисяч.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я.

За останні 24 години в країні зареєстрували 14054 заражень, що є найвищим показником з 4 листопада та одним з найвищих за час епідемії.

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Рівно тиждень тому заражень було на 5700 менше.

На додачу, частка позитивних тестів серед усіх зроблених досягла 38%, що теж є одним з найгірших показників.

Напередодні, 23 грудня, у Чехії повідомили про близько 10 800 нових випадків. Такі показники останній раз реєстрували теж на початку листопада.

Зазначимо, населення Чехії - близько 10,7 млн осіб.

У зв’язку з погіршенням ситуації уряд вирішив, що з 27 грудня вся країна повернеться до 5-го, найжорсткішого рівня карантинних обмежень. Це передбачає закриття всіх магазинів, окрім продуктових супермаркетів та аптек, а також комендантську годину з 9 вечора до 5 ранку.