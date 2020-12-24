В Чехии впервые с начала ноября - более 14 000 заражений

В Чехии суточное количество заражений коронавирусом впервые с начала ноября превысило 14 000.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 14 054 заражений, что является самым высоким показателем с 4 ноября и одним из самых высоких за время эпидемии.

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Ровно неделю назад заражений было на 5700 меньше.

В дополнение доля положительных тестов среди всех сделанных достигла 38%, что тоже является одним из худших показателей.

Накануне, 23 декабря, в Чехии сообщили о порядка 10 800 новых случаев. Такие показатели последний раз регистрировали тоже в начале ноября.

Отметим, население Чехии - около 10,7 млн человек.

В связи с ухудшением ситуации правительство решило, что с 27 декабря вся страна вернется к пятому, самому строгому уровню карантина. Это предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продуктовых супермаркетов и аптек, а также комендантский час с 9 вечера до 5 утра.