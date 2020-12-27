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Швейцарія підтвердила перші випадки нового штаму коронавірусу

Неділя, 27 грудня 2020, 11:50

Перші випадки захворювання пацієнтів новим штамом коронавірусу підтверджені у Швейцарії.

Інформацію підтвердило Федеральне управління охорони здоров'я (FOPH), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Новий штам був ідентифікований в трьох зразках. Два пацієнти проживають у Великій Британії і здали позитивний результат на Covid у Швейцарії за останні кілька днів. Новини про третього пацієнта з'явилися в суботу.

"Все близькі контакти були виявлені і поміщені в карантин", - повідомила прессекретар FOPH.

Крім того, в цих "особливих випадках" контакти контактів також будуть уточнені "і при необхідності поміщені в карантин".

Управління охорони здоров'я заявило, що поінформувало владу кантонів, проте не уточнило, яких саме.

У понеділок Швейцарія ввела заборону на в'їзд для туристів з Великої Британії і Південної Африки. Польоти в обидві країни були припинені.

У суботу про перші випадки зараження мутованим коронавірусом повідомили у Франції та Іспанії, а також у Швеції.

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Швейцарія Коронавірус
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