Швейцария подтвердила первые случаи нового штамма коронавируса

Первые случаи заболевания пациентов новым штаммом коронавируса подтверждены в Швейцарии.

Информацию подтвердило Федеральное управления здравоохранения (FOPH), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Новый штамм был идентифицирован в трех образцах. Два пациента проживают в Великобритании и сдали положительный результат на Covid в Швейцарии за последние несколько дней. Новости о третьем пациенте появились в субботу.

"Все близкие контакты были выявлены и помещены в карантин", - сообщила пресс-секретарь FOPH.

Кроме того, в этих "особых случаях" контакты контактов также будут уточнены "и при необходимости помещены в карантин".

Управление здравоохранения заявило, что проинформировало кантональные власти, все в немецкоязычной Швейцарии.

В понедельник Швейцария ввела запрет на въезд для туристов из Великобритании и Южной Африки. Полеты в обе страны были приостановлены.

Напомним, в субботу о первых случаях заражения мутировавшим коронавирусом сообщили во Франции и Испании, а также в Швеции.